Уэйд ждёт, что «Чикаго» первым начнёт переговоры о расторжении контракта

Хотя атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд дал понять, что желает расторгнуть действующий контракт, он не намерен сам инициировать переговоры об этом, а ждёт первого шага от организации, сообщает Chicago Sun Times. Ранее Уэйд воспользовался правом продлить договор с «Чикаго» на следующий сезон с зарплатой $ 23,8 млн.

В минувшем сезоне 35-летний Уэйд набирал по 18,3 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15 очков, пять подборов и четыре передачи за 32 минуты в плей-офф.