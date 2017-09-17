Джефферсон: борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон не согласен с теми, кто считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» легко победил его команду в финале плей-офф минувшего сезона.



«Борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось. Достаточно вспомнить промах Кайла Корвера в третьем матче. Он ведь один из лучших снайперов в истории баскетбола, и был тогда в отличной позиции, но всё же не забил.

Многие не понимают этого и говорят «4-1, да они уничтожили вас». Но часто судьба поединка в буквальном смысле зависит от одного броска. Попади Корвер тогда, и счёт в серии стал бы 2-2», – цитирует Джефферсона The Ringer.