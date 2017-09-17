Шамперт: игроки «Кливленда» знали о трениях между Джеймсом и Ирвингом

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт не был удивлен желанием разыгрывающего Кайри Ирвинга уйти из команды.



«Обмен Ирвинга – это бизнес. Но нужно понимать, что в нашей команде вместе играли три суперзвезды: Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав. И их разочарование итогом минувшего сезона было ещё большим, чем моё. Остальные игроки «Кливленда» знали об определённых трениях между лидерами. Но я не ожидал, что информация об этом просочится в прессу и всё закончится таким образом», – цитирует Шамперта Complex News.

В межсезонье Ирвинг был обменян в «Бостон Селтикс».