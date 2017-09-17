Кириленко: сборная России зависит от Шведа, но без него не рухнет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после поражения сборной России от национальной команды Испании (85:93) в матче чемпионата Европы за 3-е место поделился мнением о конфликте Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.

«Я был свидетелем стольких конфликтов, когда идёт игра. Момент напряжённый, серьёзный матч. Ты, как спичка, можешь воспламениться. На это я бы не стал обращать особого внимания. Для меня важно было другое: мы проигрывали 15 очков, у Шведа не совсем шла игра, он ушёл, а ребята его поддержали. Не свалили на него: «Ты лидер, иди сам разбирайся». Нет! Они взяли на себя ответственность. Дима Кулагин взял на себя, Хвостов, Фридзон. Андрей Зубков здорово вышел. Второй матч он выходит и возвращает нас. Все игроки начали цепляться, перехватывать и в итоге вернули нас в игру. Дали возможность Шведу и Воронцевичу выйти и попробовать закончить этот матч. Это очень дорогого стоит. И это как раз ответ на вопрос о шведозависимости, про которую мы говорим с начала турнира. Несомненно, мы зависим от Шведа, но, если его выдернуть из состава, всё не рухнет. Команда будет играть. Всё зависит от настроя в команде.

Я считаю, что у нас есть команда, и у этой команды есть будущее. Хочется даже подчеркнуть: иногда мы думаем, что будущее — это персоналии, но это не так. Это абсолютно не зависит от Алексея Шведа, не зависит от Мозгова, от Воронцевича. Это зависит просто от ситуации, от понимания каждого человека, что он делает в команде. Мы уже сто раз проходили историю, когда порядок бьёт класс, когда команда бьёт индивидуально сильных игроков. У нас есть микроклимат в команде, и его не хочется терять. Каждый такой турнир — это своего рода крестовый поход. И каждый понимает свою роль: Миша Кулагин мало играет, но его время придёт; Евгений Бабурин, который мало играет, но выходит с Испанией и забивает важный трёхочковый. Когда каждый человек находится в этом состоянии, прежде всего морально, у нас огромное будущее», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.