Драгич признан MVP Евробаскета-2017

Разыгрывающий защитник «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич был признан самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу, финальная часть которого проходила в Стамбуле, сообщает Sun-Sentinel.



В финале Горан набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи. Впрочем, это не помогло ему сравняться с российским защитником Алексеем Шведом, который опередил словенца на 16 баллов в общем зачёте снайперов турнира.



В финале сборная Словении одержала победу над сборной Сербии со счётом 93:85 и впервые в своей истории стала чемпионом Евробаскета.

