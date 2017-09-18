Мэйсон Пламли подпишет с «Денвером» трёхлетний контракт на $ 41 млн

Центровой Мэйсон Пламли подпишет с «Денвер Наггетс» трёхлетний контракт на $ 41 млн, сообщает ESPN. Летом он стал ограниченно свободным агентом.

Пламли перешёл в «Денвер» по обмену из «Портленд Трэйл Блэйзерс» по ходу прошлого сезона. Клуб отдал за него Юсуфа Нуркича и драфт-пик первого раунда. Пламли успел отыграть за «Наггетс» 27 матчей в регулярном первенстве и набирал в среднем 9,1 очка, 6,4 подбора, 2,6 передачи и 1,1 блок-шота за игру. Карьеру в НБА он начал в «Бруклин Нетс», на его счету 315 матчей в лиге.