Начался суд над братьями Моррис, обвиняющимися в избиении

В Финиксе начался суд над братьями Маркусом и Маркифом Моррисами, которые сейчас выступают за «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс» соответственно, сообщает ESPN. Они обвиняются в том, что в 2015 году, играя за «Финикс Санз», вместе с тремя другими мужчинами напали на человека, который посылал смс их матери. Адвокаты Моррисов настаивают, что их подзащитные не участвовали в избиении потерпевшего, который получил ряд травм, включая сломанный нос.

Баскетболистам угрожает тюремное заключение, а также дисквалификация как минимум на 10 матчей от НБА, если их вина будет доказана.