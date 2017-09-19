Клайбёрн: мой переход в ЦСКА – это попадание в цель

Официальный сайт ЦСКА представил ролик, посвящённый представлению новичка клуба лёгкого форварда Уилла Клайбёрна.

27-летний Клайбёрн выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Ранее он защищал цвета германского «Ратиофарма», израильского «Хапоэля» из Холона и турецкой «Дарушшафаки». В списке его достижений значатся титул самого результативного игрока чемпионата Израиля, а также приглашения на Матчи звёзд Бундеслиги и турецкой лиги.

Видео доступно для просмотра на канале «армейцев» на сервисе Youtube.