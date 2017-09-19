Хантер: у ЦСКА хорошие шансы выиграть Евролигу

Новобранец ЦСКА, центровой Отелло Хантер, рассказал о целях, которые он ставит перед собой в российской команде.



«У нас хорошие шансы выиграть Евролигу. Ведь, так или иначе, это и есть цель клуба и моя, поскольку я очень хочу выиграть этот трофей. Перед нами, однако, много работы, а также нам пришлось тренироваться без многих игроков, выступавших со сборными на Евробаскете. Мы должны сыграться. Без этого у нас ничего не выйдет.

Что касается подготовительного процесса, то мы должны работать. Раз мы здесь, мы должны правильно работать, чтобы по приезде остальных быстро найти правильную «химию» между собой и стать сплочённым коллективом", — цитирует Хантера Eurohoops.