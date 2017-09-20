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Ховард задумывался о завершении карьеры в 2015 году

20 сентября 2017, среда. 18:57 Баскетбол

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард сообщил, что после завершения сезона-2014/2015 он всерьёз рассматривал возможность завершения карьеры.

«Я перестал получать удовольствие от баскетбола», — приводит слова баскетболиста The Score. В регулярном чемпионате сезона-2014/15 Ховард выступал за «Хьюстон Рокетс» и провёл всего 41 поединок, набирая в них 15,8 очка и совершая 10,5 подбора. После этого в составе команды из Техаса он провёл ещё один сезон.

В минувшем чемпионате Ховард защищал цвета «Атланты Хоукс», а предстоящий сезон центровой начнёт в составе «Шарлотт Хорнетс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Шарлотт Хорнетс Дуайт Ховард
Новости. Баскетбол
20 сентября 2017, среда
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