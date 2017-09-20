Ланге: мои цели — вернуть сборную в лидеры и выйти на Олимпиаду

Новый главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге поделился впечатлениями от назначения на должность, а также рассказал о целях, которые попробует выполнить команда под его руководством.

«Для меня это назначение — огромная честь, возглавить сборную России долго было моей мечтой. Прежде я тренировал сборную Германии, но у нас никогда не было реального шанса попасть на Олимпиаду, поэтому я мечтал возглавить команду, с которой смогу пробиться на Олимпиаду. Мои главные цели – это возвращение сборной в число лидеров мирового баскетбола и выход на Олимпиаду», — приводит слова Ланге «Р-Спорт».