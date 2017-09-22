Базаревич: нужно продолжать работать на интерес, популярность игры в России

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о дальнейших планах коллектива и подвёл итог выступлению команды на чемпионате Европы.



«Мы радуемся тому, что после такого провала, совсем грустных четырёх-пяти лет у нас появился интерес к сборной. Наверное, это главный итог выступления команды на Евробаскете. К сожалению, мы не привезли с чемпионата Европы медаль, как футболисты, у которых не было матча за третье место.



Нам нужно сделать так, чтобы не было провала и чтобы мы продолжали работать на интерес, популярность вида спорта, и тогда будет проще сборной. Мы получим больший выбор, у нас будет больше игроков, не будем зависеть от игрока, который по какой-то причине не смог прийти, получил травму или что-то ещё. Продолжим работать в этом направлении и, надеюсь, наши баскетболисты почувствовали радость от игры и с энтузиазмом будут приходить в нашу сборную…

Если говорить о запасе прочности нынешнего состава, то на четыре ближайших года его хватит. Многие говорят о том, что в Лиге ВТБ играет всего девять российских команд, и это очень грустно. В такой большой стране такого быть не должно. Команд должно быть больше, и это даст возможность большему количеству игроков выступать на более высоком уровне. Российских тренеров также мало, и увеличение количества российских команд даст им места.



В том, что наши молодёжные команды неудачно играют в последние годы, нет большой трагедии в плане результата. Поколения складываются или не складываются, но если в каждой команде будет хотя бы один игрок, который потенциально может вырасти в звезду или в члена сборной, тогда всё в порядке. Пока не очень это просматривается. Мне кажется, у федерации есть план на это, и нужно приложить много усилий, чтобы изменить ситуацию в детском спорте.



По поводу конкретно следующих четырёх лет — у нас есть братья Кулагины, Карасёв, которого нам очень не хватало и с которым, надеюсь, всё будет хорошо. Кто-то, наверное, будет заканчивать. Большого поколенческого запаса, как у испанцев или аргентинцев, не выпадающих из топа, у нас нет. Но и такого, чтобы уже в первые четыре года случился провал, тоже нет», — сказал Базаревич в эфире телеканала «Россия 24».