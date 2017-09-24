Фил Джексон: надеюсь, обмен Кармело Энтони пойдёт на пользу всем сторонам

Бывший президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон высказал мнение об обмене форварда Кармело Энтони в «Оклахома-Сити Тандер» на центрового Энеса Кантера и атакующего защитника Дага Макдермотта.



«Не хочу комментировать обмен Энтони, но надеюсь, что он пойдёт на пользу всем сторонам. Именно такую цель и преследуют обмены», – написал Джексон в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Работая в «Нью-Йорке», Джексон вплоть до своего увольнения последовательно настаивал на обмене Энтони или расторжении контракта с ним.

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