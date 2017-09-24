Кевин Дюрант: Ник Янг идеально впишется в «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не считает, что репутация атакующего защитника Ника Янга не помешает ему адаптироваться в новой команде.



«Думаю, Ник идеально впишется в «Голден Стэйт». У него много энергии и энтузиазма. Я чувствую это каждый раз, когда встречаюсь с ним. Поэтому работать вместе с Янгом будет весело. Кроме того, он подходит и по игровому стилю, поскольку умеет атаковать сам и создавать возможности для партнёров. «Уорриорз» станут сильнее с ним», – цитирует Дюранта ESPN.