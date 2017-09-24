Роскошный проход Андерсона – в видеообзоре матча «Химки» – «Фенербахче»

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам товарищеского матча с «Фенербахче» на международном предсезонном турнире в Задаре. В их число вошли роскошный проход вдоль лицевой с разворотом вокруг своей оси атакующего защитника Джеймса Андерсона, эффектный блок-шот мощного форварда Энтони Гилла, а также силовая борьба под кольцом центрового Марко Тодоровича.

Встреча завершилась поражением «Химок» со счётом 65:76.

Видео доступно для просмотра на официальном канале «Химок» на сервисе Youtube.