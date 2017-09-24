«Нижний Новгород» проиграл «Антверп Джайентсу» в квалификации ЛЧ

«Нижний Новгород» потерпел поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА от бельгийского «Антверп Джайентса». Встреча состоялась 24 сентября в Антверпене и завершилась победой хозяев площадки со счётом 90:87.



Первые две четверти остались за нижегородцами, и на большой перерыв подопечные Зорана Лукича ушли с преимуществом в девять очков. Однако в третьей четверти хозяева площадки сумели сократить отставание до «-4», а в заключительном раунде вырвать победу с преимуществом в три очка.

Самыми результативными игроками в «Нижнем Новгороде» оказались Александр Захаров и Стеван Зеловац, набравшие 24 и 23 очка соответственно.