Издание из США пошутило о приглашении сборной России в Белый дом

Популярный американский журналист и сатирик Энди Боровиц написал юмористический материал для издания The New Yorker. В нём идёт речь о том, что президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом баскетбольную сборную России вместо чемпиона НБА минувшего сезона «Голден Стэйт Уорриорз».



Трамп сказал, что он с нетерпением ожидает встречи с российской командой, называя их «намного лучшими баскетболистами, чем те неудачники из «Голден Стэйт». Когда журналисты отметили, что россияне выиграли только бронзу на Олимпийских играх 2012 года и не смогли квалифицироваться на Игры-2016, Трамп пренебрежительно назвал Олимпийские игры «сфальсифицированными».



«Любой знает, что Стеф Карри и рядом не стоял с Владимиром Ивлевым», — приводит якобы слова Трампа сатирик в своём фельетоне.



Впрочем, российская команда отклонила предложение хозяина Белого дома: «Мы чувствуем, что появление с Дональдом Трампом в это время будет не лучшим решением для нашего бренда», — ответили россияне.

Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом