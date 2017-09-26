Карлайл: не уверен, что Ноэль будет игроком стартовой пятёрки

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл дал понять, что центровой команды Нерленс Ноэль будет появляться на площадке со скамейки запасных.

«Сомневаюсь, что Нерленс будет выходить на площадку в стартовой пятёрке. Несколько дней назад я общался с агентом Ноэля, а затем встретился с ним самим и сказал им об этом. Дело в том, что, вероятно, на данный момент лучший вариант для Новицки играть на позиции пятого номера. Но Дирк не будет выходить на паркет со скамейки запасных до тех пор, пока я являюсь тренером „Далласа“. Так что велики шансы, что появляться на паркете со скамейки будет именно Ноэль», — приводит слова Карлайла Mavsmoneyball.