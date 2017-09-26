Джеймс: если вы проголосовали за Трампа, то это не страшно, люди ошибаются

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в очередной раз выразил отношение к президенту США Дональду Трампу, недвусмысленно намекнув, что его президентство является ошибкой.

«Если вы за него отдали свой голос, то ничего страшного в этом нет, вы могли совершить ошибку. Я тоже совершаю ошибки, к примеру, я понимаю, что не стоило давать своей дочери столько конфет. Теперь она даже не хочет спать», — цитирует баскетболиста TMZ.

Среди игроков НБА по-прежнему обсуждается недавний конфликт между Дональдом Трампом и игроками «Голден Стэйт Уорриорз», который привёл к отмене приёма в Белом доме команды-чемпиона.