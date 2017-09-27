Курбанов анонсировал старт турнира на Кубок А.Я. Гомельского

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов, посредством официального канала клуба в YouTube, анонсировал старт Кубка А.Я. Гомельского, проведение которого запланировано на 27-28 сентября.

Участниками турнира, кроме ЦСКА, станут турецкая «Дарушшафака», греческий «Панатинаикос» и подмосковные «Химки». В полуфинале турнира ЦСКА встретится с командой из Стамбула, в то время как «Химки» будет ждать испытание «Панатинаикосом».

Кубок Гомельского регулярно проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал его семь раз подряд, уступив только в двух первых розыгрышах.

Видеоролик с участием Курбанова можно посмотреть на официальном канале ЦСКА в YouTube.