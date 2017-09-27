Обвинение попросило для экс-президента РФБ Аникеевой шесть лет колонии

26 сентября в чертановском суде Москвы состоялось заседание по делу экс-президента РФБ Юлии Аникеевой, обвиняемой в хищении у федерации средств в особо крупных размерах. Обвинение потребовало наказания для Аникеевой в виде шести лет колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».



Бывшая глава РФБ обвиняется в причастности к хищению 42,8 млн рублей под видом организации фиктивных банкетов и других мероприятий.



Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.



По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ.



В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжёлого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям. Кочаряна прокурор попросила приговорить к шести с половиной годам колонии и прекратить его уголовное преследование в связи со смертью обвиняемого.



Бухгалтер Силина в марте была приговорена к трём с половиной годам колонии за причастность к хищению.