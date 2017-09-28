ЦСКА представил лучшие моменты матча с «Дарушшафака»

Официальный YouTube-канал ПФК ЦСКА представил вниманию зрителей видеоролик, посвящённый лучшим моментам встречи Кубка Гомельского-2017 между «армейцами» и турецкой командой «Дарушшафака» — 81:75 (21:21, 25:21, 18:14, 17:19).



ЦСКА одержал победу и вышел в финал турнира, где сыграет с подмосковными «Химками», в свою очередь оставившими не у дел греческий «Панатинаикос». Напомним, что Ддействующим чемпионом турнира являются «армейцы», выигрывавшие этот турнир семь последних лет подряд. Финал пройдёт 28 сентября, начало — в 20:00 по московскому времени.