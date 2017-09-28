«Мемфис» договорился с Джамайклом Грином о двухлетнем контракте на $ 17 млн

«Мемфис Гриззлиз» договорился с мощным форвардом Джамайклом Грином, имевшим статус ограниченно свободного агента, о новом двухлетнем контракте на общую сумму $ 17 млн, сообщает Yahoo Sports.

27-летний Грин выступал за «Мемфис» в течение трёх последних лет. В прошлом сезоне он набирал по 8,9 очка и совершал по 7,1 подбора за 27 минут в среднем за игру в 77 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 7,3 очка и 3,3 подбора за 20 минут в 6 поединках плей-офф, выйдя в стартовом составе 77 раз.