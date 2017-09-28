Итудис: нам нужно научиться понимать, что означает играть за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гомельского, назвав несколько причин неудачной игры.

«Поздравляю «Химки», они играли лучше и заслужили победу. У нас, очевидно, были три хорошие четверти, но четвёртая была очень плохая. Это отличный сигнал, который говорит, где мы сейчас. Но мы тренировались всего одну тренировку все вместе, и то без нескольких травмированных игроков.

Теперь до первой официальной игры у нас будет шесть тренировок, и нам нужно научиться понимать, что означает играть за ЦСКА», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.