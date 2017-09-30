Уолтон: в какой-то момент Ингрэм станет отличным защитником

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон уверен, что в будущем лёгкий форвард команды Брэндон Ингрэм превратится в отличного игрока оборонительного плана.



«Ингрэм станет отличным защитником в какой-то момент своей карьеры. Но я не уверен, что это произойдёт в этом году», – приводит слова Уолтона NBC Sports.



В минувшем сезоне Брэндон принял участие в 79 поединках. 20-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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