В Милуоки скоропостижно скончался отец братьев Адетокунбо

Чарльз Адетокумбо, отец форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и форварда «Панатинаикоса» Танасиса Адетокунбо, скоропостижно скончался в своём доме в Милуоки в ночь с 29 на 30 сентября, сообщает Eurohoops. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Похороны Адетокунбо-старшего состоятся в Милуоки. Танасис Адетокунбо уже покинул тренировочный лагерь «Панатинаикоса» и вылетел в США, чтобы присутствовать на церемонии прощания.

У Чарльза Адетокумбо остались жена и пятеро детей — Фрэнсис, Танасис, Яннис, Костас и Алекс.