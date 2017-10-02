Защитник «Олипмиакоса» Брайан Робертс выбыл из строя на две недели

Бывший игрок НБА Брайан Робертс, ныне выступающий за «Олимпиакос» будет вынужден пропустить от 12 до 15 дней из-за травмы. Как сообщает Sportando, американский защитник получил повреждение бицепса.



Контракт с греческим клубом Робертс заключил в июле текущего года. Предыдущие шесть сезонов он отыграл в НБА, выступая за такие команды, как «Нью-Орлеан», «Шарлотт» и «Портленд». Его средние показатели в НБА составляли 6,6 очка, 2,3 передачи и 1,3 подбора при проведённых на паркете за игру 16,6 минуты.