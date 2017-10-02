Кисурин: Зайцев, Швед и Курбанов — лучшие три баскетболиста

Экс-игрок ЦСКА, главный тренер команды ДЮБЛ «Уралмаш» Евгений Кисурин назвал трёх лучших баскетболиста в России на данный момент. В список попали Вячеслав Зайцев, Алексей Швед и Никита Курбанов.



«Я сейчас буду непопулярным. Это Зайцев, Курбанов и всё-таки Швед, хотя то, как он относится к игре и к своим партнёрам, мне абсолютно не нравится. Но он даёт результат. Он такой, какой есть, не хочет меняться ни для команды, ни для кого. Но вот он — лучший», — цитирует Евгения Кисуринаофициальный сайт «Уралмаша».