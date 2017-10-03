Девять очков новичка «Бостона» Ирвинга помогли «Селтикс» победить «Шарлотт»

«Бостон Селтикс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» в домашнем предсезонном матче. Хозяева выиграли каждую из четвертей и победили со счётом 94:82. Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Джереми Лэмб, набравший 17 очков.



Новичок «Бостона» Кайри Ирвинг провёл на паркете 19 минут, набрал 9 очков, сделал 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.



НБА. Предсезонный матч



«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 94:82 (22:19, 25:24, 21:19, 26:20)

«Бостон»: Тайс (12), Бейнс (10), Надер (10).

«Шарлотт»: Лэмб (17+7 подборов), Уолкер (12), Батюм (10).