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Девять очков новичка «Бостона» Ирвинга помогли «Селтикс» победить «Шарлотт»

3 октября 2017, вторник. 06:11 Баскетбол

«Бостон Селтикс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» в домашнем предсезонном матче. Хозяева выиграли каждую из четвертей и победили со счётом 94:82. Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Джереми Лэмб, набравший 17 очков.

Новичок «Бостона» Кайри Ирвинг провёл на паркете 19 минут, набрал 9 очков, сделал 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

НБА. Предсезонный матч

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 94:82 (22:19, 25:24, 21:19, 26:20)
«Бостон»: Тайс (12), Бейнс (10), Надер (10).
«Шарлотт»: Лэмб (17+7 подборов), Уолкер (12), Батюм (10).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
3 октября 2017, вторник
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