Приговор подозреваемой в хищении средств РФБ Аникеевой будет оглашен 23 октября

Приговор бывшему президенту РФБ Юлии Аникеевой, обвиняемой в хищении средств организации в особо крупном размере, будет оглашён в Чертановском суде Москвы 23 октября, сообщает «Р-Спорт». Аникеева подозревается в мошенничестве, в результате которого были похищены более 40 млн рублей. Государственный обвинитель попросил определить для неё наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима.

Ранее обвиняемая в пособничестве хищению по тому же делу бухгалтер Елена Силина получила три с половиной года колонии.