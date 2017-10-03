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Аникеева: я работала честно, никаких хищений в РФБ не было

3 октября 2017, вторник. 14:05 Баскетбол

Бывшая глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлия Аникеева категорически отвергла свою вину в ходе судебного разбирательства по делу о хищениях средств организации в особо крупном размере. Ранее стало известно, что приговор по делу Аникеевой будет оглашён в Чертановском суде Москвы 23 октября. Экс-президент РФБ обвиняется в мошенничестве, в результате которого были похищены более 40 млн рублей. Государственный обвинитель попросил определить для неё наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима.

«Я работала много, работала честно. Так же честно вместе со мной работали Дмитрий Домани и Михаил Кочарян. Никаких хищений в федерации не было, и никаких доказательств, представленных следствием по поводу хищений, нет. Свидетели обвинения и свидетели защиты во время процесса подтвердили, что этих хищений не было.

Я прошу суд о справедливости в принятии решения, потому что это последняя инстанция. Как говорит президент России: пока решения суда нет, вина человека не доказана. Я очень надеюсь на справедливое решение.
Кириленко (нынешний президент РФБ) попытался сначала сформировать в прессе мнение, что Аникеева якобы совершала какие-то хищения, а затем в прессе мы многократно слышали и читали, что была проведена одна аудиторская проверка, две проверки. Размер долгов и хищений всё время варьировался: 300, 200, 120 миллионов.

В процессе всех следственных действий и при последующем ознакомлении с материалами дела мы, к сожалению, не обнаружили аудиторской проверки, на которую так активно и громко ссылался новый президент федерации. Также в процессе судебного следствия свидетели обвинения сообщили нам, что тогда аудиторской проверки и не было», — цитирует Аникееву «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Аникеева РФБ
Новости. Баскетбол
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