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Дабл-дабл Хардена принёс «Хьюстону» победу над «Оклахома-Сити»

4 октября 2017, среда. 05:30 Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» добыл победу над «Оклахома-Сити Тандер» в предсезонном матче со счётом 104:97. У победителей 21 очко набрал Эрик Гордон, в активе Джеймса Хардена дабл-дабл — 16 очков и 10 передач. За «Оклахому», в составе которой отсутствовал Расселл Уэстбрук, 19 очков набрал Кармело Энтони, ещё 15 — у Пола Джорджа.

В другом матче «Чикаго Буллз» переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:109. Самым результативным у победителей стал Кристиано Фелисио, на счету которого 15 очков. У «Пеликанс» дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (24 очка, 10 подборов) и Демаркус Казинс (20 очков, 10 подборов).

НБА. Предсезонные матчи

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 109:113 (46:30, 23:28, 16:26, 24:29)
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 97:104 (25:27, 27:32, 21:31, 24:14).

Уэстбрук пропустит первый предсезонный матч «Оклахома-Сити»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Джеймс Харден
Новости. Баскетбол
4 октября 2017, среда
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