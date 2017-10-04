Дабл-дабл Хардена принёс «Хьюстону» победу над «Оклахома-Сити»

«Хьюстон Рокетс» добыл победу над «Оклахома-Сити Тандер» в предсезонном матче со счётом 104:97. У победителей 21 очко набрал Эрик Гордон, в активе Джеймса Хардена дабл-дабл — 16 очков и 10 передач. За «Оклахому», в составе которой отсутствовал Расселл Уэстбрук, 19 очков набрал Кармело Энтони, ещё 15 — у Пола Джорджа.

В другом матче «Чикаго Буллз» переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:109. Самым результативным у победителей стал Кристиано Фелисио, на счету которого 15 очков. У «Пеликанс» дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (24 очка, 10 подборов) и Демаркус Казинс (20 очков, 10 подборов).

НБА. Предсезонные матчи

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 109:113 (46:30, 23:28, 16:26, 24:29)

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 97:104 (25:27, 27:32, 21:31, 24:14).