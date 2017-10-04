Глава Единой лиги ВТБ: иностранным клубам говорю «добро пожаловать»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко пошутил, что Единая лига ВТБ готова принять в свои ряды «Барселону». По словам Кущенко, двери лиги открыты для всех клубов, соответствующих требованиям регламента турнира.



«Можно сказать, мы уже зовём «Барселону» в Единую лигу ВТБ, если вдруг эта команда захочет играть у нас. Двери нашей лиги открыты для тех клубов, которые выполняют регламент, о котором мы очень много говорим. Если серьёзно, то российские клубы занимают топовые места в нашем чемпионате, и это очень хорошо. Можно с этим связать выступление на чемпионате Европы. 11 баскетболистов, которые играли очень важные роли в своих клубах, завоевали места не благодаря лимиту, а своей игрой. Иностранным клубам я говорю «добро пожаловать». Лига ВТБ открыта для тех клубов, которые могут создать серьёзную конкуренцию в том числе и российским клубам», — сказал Кущенко в эфире программы «Все на матч».