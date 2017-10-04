Гендиректор Лиги ВТБ: «Химки» наконец готовы бросить серьёзный вызов ЦСКА

Генеральный директор лиги Илона Корстин подчеркнула, что в сезоне-2018/19 «Химки», наряду с ЦСКА, будут фаворитами лиги.



«ЦСКА и «Химки» — фавориты нового сезона. Подмосковная команда очень серьёзно усилилась в межсезонье, и если сравнивать с прошлым годом, когда один Швед тянул всех за собой, то на Кубке Гомельского мы увидели, что появился сплочённый коллектив. Поэтому, думаю, «Химки» станут сюрпризом. Они наконец подошли к тому, что готовы бросить серьёзный вызов ЦСКА. Барцокас внёс изюминку и, думаю, преподнесёт не один сюрприз.



Что касается потери «армейцами» Теодосича, то считаю Родригеса более сильным игроком. Он играет лучше в защите, у него меньше травм, и уже по первым матчах можно заметить, что Родригес отлично вписался в коллектив. Как будто он уже пять лет играет в ЦСКА. Серхио сразу понял, чего от него требует Итудис, и, считаю, это даже к лучшему, хотя мы очень любим Теодосича и желаем ему удачи в НБА», — сказала Корстин в эфире программы «Все на матч».