Зубков: в «Химках» мне надо снова завоёвывать имя — это интересно

Мощный форвард Андрей Зубков прокомментировал свой переход из «Локомотива-Кубань» в «Химки».



«Я восемь лет провёл в „Локомотиве“, как-то всё приелось, насытилось. И в плане баскетбола я начал тормозиться. Переход сюда — это как начать всё с нуля. Здесь мне надо снова завоёвывать имя, доказывать что-то, и мне это нравится, вызывает у меня интерес. Я очень хочу и буду стараться, чтобы у меня всё получилось», — сказал Зубков в интервью программе «Все на матч».

Летом Зубков подписал с «Химками» двухлетний контракт.