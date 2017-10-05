«Даллас» разгромил «Чикаго», «Индиана» выиграла у «Милуоки»

Баскетболисты «Даллас Маверикс» нанесли сокрушительное поражение «Чикаго Буллз» в предсезонном матче. Игра завершилась со счётом 118:71. «Быки» провалили четвёртую четверть, проиграв её с разницей в 33 очка. Самым результативным игроком встречи стал Харрисон Барнс, набравший 17 очков.



В другом матче игроки «Индианы Пейсерс» одержали победу над «Милуоки Бакс» — 104:86. Лучшим на паркете стал Гари Пэйтон II из «Милуоки», записавший на свой счёт 15 очков, 7 подборов и 5 передач.

НБА. Предсезонные матчи

«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 118:71 (30:26, 19:17, 25:17, 44:11)

«Даллас»: Барнс (17), Смит (14), Пауэл (13), Бареа (11), Новицки (8 + 9 подборов)

«Чикаго»: Зипстер (12), Лопес (12).



«Милуоки Бакс» — «Индиана Пейсерс» — 86:104 (16:24, 26:27, 15:30, 29:23)

«Милуоки»: Пэйтон (15 + 9 подборов + 5 передач), Вон (14), Грин (12).

«Индиана»: Стефенсон (17), Тёрнер (17), Оладипо (15), Уилкинс (12).