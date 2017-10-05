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Джинобили: меня не волнует моё наследие после завершения карьеры

5 октября 2017, четверг. 12:48 Баскетбол

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили признался, что не придаёт большого значения своему наследию как игрока техасского клуба.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, хорошего чувака, помнили, что я был в городе и за мной было весело наблюдать. Но через несколько лет всё это забудется. Понятие наследия слишком переоценено. Нужно просто жить своей жизнью каждый день, стараться делать всё как можно лучше. Это больше похоже на мой девиз, чем пытаться оставить наследие», – приводит слова Джинобили NBC Sports.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Ману Джинобили
Новости. Баскетбол
5 октября 2017, четверг
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