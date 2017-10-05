Прифтис: в матче с «Зенитом» УНИКС продемонстрирует свои козыри

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от первого матча в Единой лиге ВТБ сезона-2017/18, в котором его команде будет противостоять «Зенит». Встреча этих команд состоится 5 октября в Казани.

«Единая лига ВТБ — очень сложный чемпионат, здесь много отличных команд, с сильными составами. Не сомневаюсь, что первая игра против «Зенита» будет очень тяжёлой. Наши соперники действительно хороши, прошлый сезон провели блестяще. С опытным тренером, который знает Лигу и возможности своих игроков. Но и у нас есть свои козыри, которые мы продемонстрируем», — цитирует Прифтиса сайт Единой лиги ВТБ.