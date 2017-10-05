УНИКС разгромил «Зенит» с разницей «+34»

Казанский УНИКС одержал уверенную победу на домашней площадке над «Зенитом» в матче открытия Единой лиги ВТБ. Казанцы уверенно выиграли все четыре четверти, по ходу матча только наращивая свой отрыв от оппонента. Итоговый счёт встречи — 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14).



Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дрю Гордон, набравший 22 очка. В составе казанского клуба результативнее всех сыграл Стефан Ласме — на его счету 20 очков.

Таким образом, УНИКС временно возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.