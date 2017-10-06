Робинсон: уже несколько лет я являюсь большим фанатом игры Шведа

Новобранец «Химок» Томас Робинсон поделился ожиданиями от предстоящего сезона и приобретения опыта игры за пределами США.

«Я приехал сюда, чтобы побеждать. Каждодневная работа должна дать результат. Почти со всеми американцами я знаком. С Тайлером Ханикаттом и Джеймсом Андерсоном мы играли в одной команде. Разумеется, я знаком с Алексеем Шведом, мне нравится его игра. Уже несколько лет я являюсь большим фанатом его игры. Жду с нетерпением своего дебюта за «Химки».

Евролига? Безусловно, это самый сильный турнир, помимо НБА. Но сейчас я не думаю о том, в каком турнире буду играть и против какого соперника. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы скорее влиться в команду и побеждать в каждом матче.

Что касается дебюта за пределами США, то всё в порядке, я могу приспособиться ко всему. Для меня всё новое — это хорошо. Мне платят за работу, которую я люблю делать. Конечно, это новый опыт, и здесь я в какой-то степени возмужаю и как игрок, и как человек. Но на то, чтобы привести мысли в порядок, потребуется время, так как придётся осмыслить свой переезд из Штатов", — цитирует Робинсона официальный сайт «Химок».