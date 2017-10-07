Д. Риверс: Теодосич может играть намного лучше, ему нужно атаковать самому

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс ожидает от разыгрывающего команды Милоша Теодосича значительного прогресса.



«Теодосич играет хорошо, но может действовать намного лучше. Сейчас он сосредоточен в первую очередь на том, чтобы отдавать передачи. Мне это, конечно, нравится, но я хочу, чтобы он искал возможности атаковать сам. Милош ведь обладает отличным броском. Думаю, что по ходу сезона он будет выглядеть всё лучше и лучше», – сообщил Риверс во время общения с прессой на открытой тренировке.