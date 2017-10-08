Сокрушительные данки Джоша Ричардсона и Аарона Гордона – в топ-5 дня в НБА

НБА опубликовала видео, посвящённое пяти лучшим моментам предсезонного матча между «Орландо Мэджик» и «Майами Хит». В их число вошли сокрушительные данки игроков «Орландо» Николы Вучевича и Аарона Гордона, а также атакующего защитника «Майами» Джоша Ричардсона, эффектный блок-шот центрового «Мэджик» Бисмака Бийомбо и аллей-уп разыгрывающего «Орландо» Элфрида Пэйтона на атакующего защитника Джонатона Симмонса.



Встреча завершилась победой «Мэджик» со счётом 93:90.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.