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Итудис: ЦСКА не использовал все возможные сочетания игроков

8 октября 2017, воскресенье. 14:34 Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (92:72), отметив, что игроки допустили те же ошибки, что и в первом официальном матче сезона с «Енисеем».

«Поздравляю команду со второй победой, здорово начинать сезон именно таким образом. Эта игра во многом повторяла предыдущую, мы увидели те же хорошие и плохие стороны. После отличной первой половины мы не особенно удачно провели вторую, совершили много потерь.

Впрочем, мы дозировали наши усилия, не использовали все возможные сочетания игроков. Можно было бы найти какие-то оправдания нашему спаду, упомянуть непростое турне, но в этом нет необходимости. Теперь мы просто лучше понимаем, над чем нужно поработать. Необходимо все матчи проводить на стабильно высоком уровне», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
БК Астана ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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