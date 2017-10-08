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Кэрролл: воссоединение с Эткинсоном в «Бруклине» может перезапустить мою карьеру

8 октября 2017, воскресенье. 16:06 Баскетбол

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Демарре Кэрролл отметил, что рад воссоединению с главным тренером «Бруклина» Кенни Эткинсоном, который ранее работал помощником тренера в «Атланте Хоукс».

«Похоже на то, что я уехал на два года, а теперь вернулся. Знаете, что чувствуешь, когда возвращаешься домой и знаешь, где что лежит? Вот как-то так я себя и чувствовал. Мне легко всё даётся. Я понимаю эту модель атаки. Понимаю, чего хочет Кенни. Понимаю, где я получу свои броски, а где — нет. Где я могу делать определённые вещи, а где — нет. Здорово вернуться к этим схемам.

Думаю, это может перезапустить мою карьеру и помочь вернуться к тому уровню, что был у меня в «Атланте». На этот раз я всё понимаю, я понимаю систему и чувствую, что могу реально помочь этим парням и этой команде», — цитирует игрока NetsDaily.

Эткинсон: Демарре Кэрролл твёрд и крепок, как камень
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Демарре Кэрролл Кенни Эткинсон
Новости. Баскетбол
8 октября 2017, воскресенье
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