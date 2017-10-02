Эткинсон: Демарре Кэрролл твёрд и крепок, как камень

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон отметил улучшения в глубине состава команды.

«У нас стало больше разносторонних игроков. Демарре Кэрролл очень хорошо проявил себя на последней тренировке. Он твёрд и крепок, как камень. Он многое повидал и знает, как может помочь молодым игрокам. Это очень важно.

У нас появился хороший выбор среди игроков задней линии — Джереми Лин, Д'Анджело Расселл. При пик-н-роллах очень хорош Спенсер Динуайдди. А Карис ЛеВерт многому научился в прошлом сезоне и сказал, что в ближайшем чемпионате готов принять любую роль в команде", — цитирует тренера NetsDaily.