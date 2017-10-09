39-летний Пит Микель завершил карьеру и может стать скаутом «Миннесоты»

Американский форвард Пит Микель завершил карьеру в возрасте 39 лет, сообщает Eurohoops. По информации некоторых источников, теперь он станет международным скаутом «Миннесоты Тимбервулвз».

Микель считается одним из самых успешных американцев в истории европейского баскетбола. Он отыграл шесть сезонов в Евролиге: сперва за «Басконию» (2007-2009), а затем за «Барселону» (2009-2013). В составе каталонцев Микель стал победителем Евролиги в 2010 году, а также выходил в «Финалы четырёх» в 2012-м и 2013-м. За свою карьеру Пит был трёхкратным чемпионом Испании, а также трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании.

Помимо «Басконии» и «Барселоны» форвард также выступал за греческие «Перистери» и «Македоникос», московское «Динамо» и испанскую «Мурсию». Последним клубом Микеля была аргентинская «Кордоба».