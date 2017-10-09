Сокрушительный данк Джеффа Грина – лучший момент минувшего дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам предсезонных матчей очередного дня. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Чикаго Буллз» Бобби Портиса, форварда «Кливленд Кавальерс» Джеффа Грина, защитника «Сан-Антони Спёрс» Деджанте Мюррея и форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джерами Гранта, блок-шот и проход разыгрывающего «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселла, блок-шот форварда «Оклахома-Сити» Джоша Хьюстиса, эффектная передача разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Джеффа Тига на центрового Карла-Энтони Таунса, перехват и точный трёхочковый лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, а также аллей-уп на защитника «Нью-Йорк Никс» Тима Хардуэя-младшего.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.