Китайский «Синьцзян» ищет замену Блатчу среди Лонга, Хамфриса и Хибберта

Китайский клуб «Синьцзян» вышел на рынок игроков, с целью подыскать замену травмированному Эндрэю Блатчу. В число кандидатов, которые рассматриваются клубом, вошли Шон Лонг, Крис Хамфрис и Рой Хибберт, сообщает Sportando со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Лонг в своём дебютном сезоне в НБА с «Филадельфией» набирал 8,2 очка, а также делал 4,7 подбора при проведённых в среднем на паркете за игру 13 минутах. Хамфрис в 56 матчах за «Аталанту» в минувшем сезоне демонстрировал средние показатели в 4,6 очка и 3,7 подбора при проведённых 12,3 минуты за игру на площадке. Хибберт в прошлом сезоне в 42 играх за «Шарлотт» и «Денвер» набирал 5,2 очка и совершал 3,6 подбора за 16 минут, проведённых на паркете за матч.