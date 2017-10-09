Майкл Джордан пожертвовал $ 7 млн на открытие медицинских центров

Легендарный баскетболист, владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан пожертвовал $ 7 млн на открытие двух медицинских центров в бедных районах города, сообщает Charlotte Observer.



Это пожертвование стало одним из самых крупных, что делал легендарный баскетболист. Медицинские центры, построенные на деньги Джордана, должны открыться в 2020 году. Отмечается, что на решение Джордана повлияли исследования специалистов из Гарварда. Согласно их работе, у детей из бедных семей Шарлотт наименьшие шансы вырваться из нищеты.