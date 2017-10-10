Гайлитис: сила «Химок» не оправдание для такого поражения ВЭФа

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал поражение команды от «Химок» (64:104) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Хочу извиниться перед теми, кто пришёл и смотрел на нашу игру во второй половине. Конечно, все знают, что «Химки» несопоставимы с нами по уровню, — это очень сильная команда, особенно в этом году. Но это не оправдание для такого поражения – без борьбы, без энергии. Это только начало сезона, сложный этап, но важно показывать характер. Мы должны стать лучше», — приводит слова Гайлитиса пресс-служба лиги.